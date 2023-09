ONU : Macky Sall évoque un monde “marqué par la peur, la violence, la pauvreté et les inégalités”

Guerre en Ukraine, terrorisme, émigration irrégulière. Le Président Macky Sall a prononcé un discours engagé lors de la plénière de la 78e Session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies.





Le Président de la République, Macky Sall, a dressé ce mardi soir un tableau sombre de l’état du monde à la tribune de l’Organisation des Nations Unies.





“Depuis notre dernière session, l’état du monde ne s’est pas amélioré, a-t-il dit. Pour des millions de personnes, le quotidien reste marqué par la peur, la violence, la pauvreté et les inégalités”.





Macky Sall a notamment évoqué l’émigration irrégulière qui endeuille le continent, et plus particulièrement le Sénégal : “La tragédie de l’émigration clandestine nous rappelle la nécessité de mettre en œuvre le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ; et de poursuivre sans relâche la lutte contre les réseaux criminels qui organisent ce trafic illicite d’êtres humains”.





Macky Sall estime, par ailleurs, qu’une “guerre de haute intensité fait courir à l’humanité le risque d’une catastrophe majeure”.





“En Afrique, la résurgence des coups d’Etat reste un sujet de grave préoccupation, a-t-il poursuivi. Le Sénégal réitère sa ferme condamnation de toute forme de changement anticonstitutionnel de gouvernement”.





Le Président sénégalais s’est aussi alarmé de la montée en puissance du terrorisme “qui continue de gagner du terrain en Afrique, sans réaction appropriée du Conseil de Sécurité” .Il a déploré de façon cash l’absence de réponses efficaces de la communauté internationale. “A maintes reprises, notamment lors de son mandat au Conseil en 2016 et 2017, le Sénégal a alerté sur l’inefficacité des opérations de maintien de la paix en Afrique, dont les mandats et les équipements ne répondent guère à la nature des situations. Il n’y a pas de paix à maintenir là où il s’agit plutôt de la restaurer, en combattant des groupes armés qui pillent et endeuillent au quotidien des populations innocentes, occupent des territoires entiers et menacent des Etats dans leur existence”.





Ainsi, M. Sall invite à nouveau “le Conseil de Sécurité à assumer pleinement ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, en vertu du mécanisme de sécurité collective prévu par la Charte”.