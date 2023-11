Opportunisme religieux : Les arabophones républicains appellent les Sénégalais à la vigilance

Le Mouvement national des arabophones républicains (MNAR) salue la décision du Président Macky Sall de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle, choisissant Amadou Ba comme candidat de Benno Bokk Yakaar. Toutefois, le MNAR dénonce des "opportunistes se réclamant de PASTEF", critiquant leur soutien basé sur des motifs religieux tout en mettant en lumière les actions positives du Président en faveur des "domu daara" et des arabisants. Le mouvement appelle le peuple sénégalais à déjouer les manœuvres de ces “prétendants” et à mettre fin à la manipulation. Enfin, le MNAR exhorte le Président Macky Sall à assurer la continuité des mesures en faveur des "daara" et à voter le projet de loi portant statut du "daara" avant de quitter le pouvoir.



L’intégralité de leur communiqué :



Déclaration de Thiès le 26_ 11_2023



La décision du Président Macky Sall de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle et de choisir Monsieur Amadou BA comme le candidat de Benno Bokk Yakaar a rencontré l’adhésion de la grande majorité des sénégalais, qui ont trouvé en ces décisions une preuve, de plus, de l’ amour inégalée du Président Sall pour le Sénégal et une garantie de la stabilité du pays en veillant sur la transition démocratique et pacifique du pouvoir .



Cependant, des aigris et assoiffés de pouvoir, qui ont usurpé le titre de « domu daara » et attendus l’an 2023 (veille d’ élection présidentielle) pour se réclamer de l’ex PASTEF, se sont senti giflés et ont vu leurs désirs ardents de sucer, un jour, un glaçon pour calmer leurs soif démesurée de nomination et d’affectation d’une parcelle de pouvoir anéantis. Car, ces charlatans, voyants et « Boukhaba » hors pairs des réseaux sociaux nageaient dans un rêve dit mystique de voir le pays basculer vers le chaos pour faire triompher leur candidat et ensuite réclamer leur part du pouvoir.



Donnant comme prétexte le choix de Bassirou Diomaye Faye comme candidat à la candidature pour réapparaitre sur la scène, après une longue absence et un silence prolongé, marqué par la peur et l’angoisse, ces prétendants descendants de familles religieuses, sans convaincre ,déclarent soutenir leur leader à cause de la religion se permettant de tripatouiller, malhonnêtement, le texte coranique et la tradition prophétique pour étayer leurs mensonges et dissimilé leur penchant machiavélique et leur matérialisme inavoué.



Ces opportunistes prédateurs méconnus dans le milieu des daara disent se référer à la religion pour justifier leur soutien à lejur leader, alors, où se terraient - ils lorsque ce parti commettait les actes ignobles de violence ? en brulant des temples du savoir comme l’université Cheikh Anta Diop et sa bibliothèque, en détruisant les biens publics et les biens d’innocentes populations et en jetant des cocktails molotov sur des bus transportant des enfants et des femmes. Nul doute que l’islam est loin de cette barbarie qu’ils refusent toujours de dénoncer.



Le MNAR croit ferme à l’intelligence du peuple sénégalais pour mettre à nu et déjouer les manœuvres de ces aigris et mal intentionnés, demande d’arrêter cette manipulation et les invite à lire pour s’appliquer d’abord les recommandations du verset 44 de la sourate al Baqara (02) « Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-mêmes de le faire, alors que vous récitez le Livre? Etes-vous donc dépourvus de raison ?».



Si ces prétendants « doomu daara » étaient sérieux et sincères, ils devaient plutôt reconnaître le mérite du Président Macky Sall et le remercier pour sa revalorisation des « domu daara » et des arabisants, en prenant des mesures phares en faveur des daara et dont certaines sont déjà réalisées:



Mesure 1 : Eriger l’inspection des daara en direction ( en cours de réalisation) ;

Mesure 2 : Réaliser la cartographie nationale des daara ( en cours de réalisation pour une enveloppe de 300 000 millions déjà mobilisée) ;

Mesure 3 : Recruter et renforcer la formation des serigne daara ; (150 maîtres coraniques sont déjà recruté et 500 autres sont en cours de recrutement dans la fonction publique) ;

Mesure 4 : Institutionnaliser la journée nationale des daara le 28 novembre de chaque année (le décret n° 2023-225 du 18 janvier 2023 est signé) ;

Mesure 5 : Allouer aux daara 20% du fonds de dotation de l’éducation ( en cours de réalisation) ; ( Pour cette année 6 milliards sont mobilisés)

Mesure 6 : Ouvrir les filières de formation professionnelle aux sortants des daara ( environ 1000 ndongo daara ont reçu une formation professionnelle avec le financement de 3FPT);

Mesure 7 : Autonomiser les Boroom et Ndeyu daara à travers l’accès à la terre, l’octroi d’intrants agricoles et le financement ( en cours de réalisation) ;

Mesure 8 : Prendre en charge les daara dans les filets sociaux (CMU, Bourses sociale) ( 100 000 Ndongo, 10 000 serignes daara avec leurs familles et 700 ndeyu daara sont déjà enrôlés)

Mesure 9 : Appuyer les daara en cantines scolaires ( 36 350 ndongo dans 531 daara ont bénéficié de cantine scolaire entre 2015 et 2023 et 36 000 nouveaux ndongo bénéficieront de cantine à partir de 2024);

Mesure 10 : Elargir le PAMOD (extension aux autres régions dans la phase 2 ( en cours de réalisation) ;

Mesure 11 : Mettre en place un cadre national de concertation pour le développement des daara (CNCD) (réalisé)

Mesure 12 : Organiser des évaluations certificatives pour les daara ( en cours de réalisation) ;

Mesure 13 : Instituer un Grand Prix international du Chef de l’Etat pour le Récital du Saint Coran ; ( le décret N° 2023- 1703 du 4 août 2023 a été signé et la 1e édition sera organisée au mois de décembre 2023 avec la participation de 20 pays)

Mesure 14 : Organiser des concertations autour du projet de loi portant statut du « daara ». ( en cours de réalisation).