Organisation de la Présidentielle : Les directives de Macky Sall à ses ministres

En Conseil des ministres ce mercredi 21 février, le président de la République, Macky Sall, a donné des instructions à deux de ses ministres, "pour une bonne organisation de l’élection présidentielle". Une échéance qui devrait se tenir "à une date qui sera fixée très prochainement, après les consultations avec les acteurs politiques, les responsables de la société civile et les représentants des forces vives de la Nation", renseigne-t-on dans le communiqué du Conseil des ministres.





Ainsi, instructions ont été données au ministre de l'Intérieur, afin de "prendre toutes les dispositions en relation avec le ministre des Finances et du Budget, la Cena et les autorités administratives, pour une bonne organisation de l’élection présidentielle".





Le communiqué souligne, en outre, que "le président Macky Sall a lancé un appel à toutes les forces vives de la Nation pour asseoir le rayonnement de notre démocratie ainsi que la crédibilité de nos institutions et du processus électoral".





Dans cette dynamique, Macky Sall a "réaffirmé son engagement pour un processus inclusif de concertation et de dialogue afin de bâtir des consensus autour de la réconciliation nationale, de l’apaisement et de la pacification de l’espace public en vue de consolider la stabilité politique, économique et sociale".