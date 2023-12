Organisation de la présidentielle : Les leaders alliés de Sonko disqualifient Sidiki Kaba





Elle peut être qualifiée de longue marche, la trajet fait par les envoyés de Ousmane Sonko afin de mettre la main sur la fiche de parrainage. Une marche qui ne finit pas! Et pour les Leaders Alliés du Candidat Ousmane Sonko (LACOS) , il s'agit d'une "volonté mortifère contre le peuple sénégalais et la libre expression du suffrage universel, cette fois via un coup d'Etat institutionnel".





Ces alliés tirent sévèrement sur le ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba qui, selon eux, "s'entête dans sa posture antirépublicaine de refus d'exécuter les décisions de justice en matière". Raison suffisante pour ces politiques membres de l'opposition de "disqualifier" le ministre en charge de l'organisation de la prochaine présidentielle.





Ils exigent ainsi la "la nomination d'une personnalité indépendante et consensuelle pour l'organisation de l'élection présidentielle du 25 février 2024, conformément à la jurisprudence Général Lamine Cissé et Cheikh Gueye".