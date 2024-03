Organisation de la Présidentielle : "On peut faire confiance à Makhtar Cissé" (Mamoudou Ibra Kane)

Le tout nouveau Premier ministre Sidiki Kaba a dévoilé, vendredi dernier, son équipe gouvernementale. Le fauteuil du département de l'Intérieur, occupé précédemment par l'avocat, sera désormais dévolu à Mouhamadou Makhtar Cissé.







L'ancien directeur de cabinet du président Macky Sall sera chargé de l'organisation de l'élection présidentielle. Un profil en qui on peut avoir confiance, d'après Mamoudou Ibra Kane.





Face au "Grand jury" de ce dimanche, le leader du mouvement citoyen Demain c'est maintenant affirme que Mouhamadou Makhtar Cissé est "un homme d'expérience, rigoureux, qui est inspecteur général d'Etat".





À la question de savoir si l'ancien ministre de l'Énergie peut-être considéré comme une personnalité indépendante, Mamoudou Ibra Kane explique : "Je pense que l'indépendance, il faut toujours la relativiser. On dépend toujours de quelque chose ou de quelqu'un. Mais on peut dire qu'au regard des états de service de Mouhamadou Makhtar Cissé, c'est quelqu'un qui est attaché au travail bien fait, qui a une très grande expérience et qui bénéficie de beaucoup de respect y compris aux côtés d'un certain nombre d'acteurs politiques, de la société civile."





Le journaliste va même plus loin pour dire qu'on "ne pouvait pas trouver mieux" que Makhtar Cissé pour l'organisation de la Présidentielle prévue le 24 mars prochain. "Nous avons toutes les garanties et toutes les assurances que Mouhamadou Makhtar Cissé va s'acquitter convenablement de cette tâche", a-t-il poursuit.





Par ailleurs, le leader de Demain c'est maintenant a tenu à préciser que "l'élection est aussi supervisée par la Cena, la justice, mais également par les médias".

S'agissant par contre de la composition du gouvernement dans son ensemble, Mamoudou Ibra Kane juge que l'équipe de Sidiki aura pour principal mission "d'expédier les affaires courantes".