Organisation des élections : le gros clash entre le pouvoir et l’opposition

S’ils ont pu trouver d’importants points d’accord (modification des articles L28 et L29 du Code électoral, par exemple), les membres de la commission politique du Dialogue national s’opposent sur plusieurs autres points dans le cadre de leurs travaux. Parmi ces désaccords, il y a la question de l’organisation des élections.



«Les pôles ont maintenu leurs positions divergentes», rapporte L’Observateur dans son édition de ce mercredi. Le journal précise que les plénipotentiaires de l’opposition récusent le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, et plaident pour «une personnalité neutre et indépendante».



De leur côté, poursuit la même source, les représentants de la majorité prônent le statuquo. Ils signalent que dans toutes les démocraties c’est l’État qui organise les élections.



La commission politique du Dialogue national poursuit ses travaux ce mercredi.