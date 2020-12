Oumar Sarr raconte les coulisses de la libération de Karim Wade

Le nouveau ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr, a encore déballé sur ses relations avec Karim Wade.





Lors de son passage à l'Assemblée nationale, rapporte Les Échos, il a confié aux députés qu'il a reçu la bénédiction de Wade-fils pour participer au Dialogue politique.





"Me Abdoulaye Wade n'était pas informé de ma participation au Dialogue, encore moins de mes rencontres avec Macky Sall. Seul Karim Wade était au courant et il m'avait dit de le garder secret et de ne pas en parler à son père", révèle-t-il.





À en croire le maire de Dagana, s'il a participé au Dialogue, c'est pour que Karim Wade sorte de prison.