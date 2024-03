Ousmane Sonko et Diomaye Faye libérés au Sénégal : Nathalie Yamb leur taille déjà un costume de président





Au Sénégal, les opposants Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont sortis de prison hier jeudi 14 mars, à la faveur de la loi d’amnistie votée par l'Assemblée nationale le 6 mars dernier. La militante panafricaniste Nathalie Yamb, connue pour son fervent soutien aux deux personnalités politiques, a publié sur son compte Twitter, une vidéo montrant la liesse populaire à Dakar après la libération de ces leaders du Pastef.





« Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont libres. De prisonniers politiques à présidents du Sénégal »





En commentaire, l'activiste a clairement suggéré que les hommes seront présidents du Sénégal. « Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont libres. De prisonniers politiques à présidents du Sénégal. Dakar et tout le pays sont en liesse. La victoire au premier tour » a-t-elle écrit in extenso.





Un peu plus tôt, la Suisso-Camerounaise avait retweeté la publication d’un internaute qui invitait ses followers à visiter le site du "candidat" Diomaye Faye afin de découvrir son programme pour la Présidentielle et d’autres informations utiles.