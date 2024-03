Ousmane Sonko : « Il n'y aura pas de vengeance, mais...»

Ceux qui s'attendent à une traque bis, comme ce fut le cas à l'orée de la seconde alternance de 2012 ou à une chasse aux sorcières, peuvent d'ores et déjà déchanter. Le leader de l'ex-Pastef, Ousmane Sonko, a été formel sur les chantiers qui attendent son candidat Bassirou Diomaye Faye, s'il est élu au soir du 24 mars prochain.



Selon lui, l'heure n'est pas à la vengeance. «Il n'y aura pas de vengeance, mais il y aura la justice. On a un grand chantier devant nous. Donc, on n'a pas le temps de faire une chasse à la sorcière. Mais que cela soit clair : il n'y aura pas d'impunité», a clairement indiqué Sonko lors de la conférence de presse qu'il a coanimée avec son candidat Bassirou Diomaye Faye, ce vendredi 15 mars.



Le leader de l'opposition qui a bénéficié d'une libération à la faveur de la loi d'amnistie promulguée par le président de la République Macky Sall, a déclaré s'être farouchement opposé à cette loi «liberticide», selon lui. S'inclinant devant la mémoire des victimes, Ousmane Sonko promet en toute transparence de faire la lumière sur la répression aveugle qui a coûté la vie à plusieurs Sénégalais.