Ousmane Sonko : Pape Alé donne encore des nouvelles du leader de Pastef

Dans un post sur Facebook, le journaliste Pape Alé Niang donne de nouvelles informations sur Ousmane Sonko.



Le directeur de publication de Dakar Matin dément l’information selon laquelle les avocats du maire de Ziguinchor ont saisi la Cour suprême pour la levée des barricades. L'information est fausse, d'après lui. Il révèle aussi que le Pastef n'a tenu aucune réunion pour parler des questions de candidature.



Avant de rassurer tous les militants et les exhorter à continuer le combat contre l'injustice, la destruction de nos acquis démocratiques.



Par ailleurs, il demande aux organismes internationaux de diligenter toutes les enquêtes nécessaires pour la manifestation de la vérité sur ces FDS et nervis qui ont tué froidement d'innocents jeunes Sénégalais.



Aux familles endeuillées, il présente ses sincères condoléances.



Sonko dénonce sa séquestration illégale lui et sa famille. Preuve d'un État qui n'a aucun respect pour les droits les plus élémentaires d'un citoyen dans une société démocratique. Du moins, d'après le post de Pape Alé Niang sur sa page Facebook.