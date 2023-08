PACTE INSTITUTIONNEL ( PI) : ABDOU AZIZ DIOP S’ENGAGE A PRÉSERVER LES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET LA COHÉSION NATIONALE

Le candidat de «Pacte Institutionnel» (PI), Abdou Aziz Diop à la présidentielle de 2024, Abdoul Aziz Diop, a invité tous les candidats au débat démocratique considéré comme le seul moyen d’emporter le scrutin du 25 février 2024. Il s’exprimait, au cours d’un point de presse tenu, le week-end à Thiès.





Mais il a été également question de la présentation du PI qui se veut « un mouvement politique de défense des institutions de la République du Sénégal et de la démocratie sénégalaise ». Le PI est fondé par l’ingénieur pétrolier, environnementaliste, politologue et lexico-métricien. Son ambition, c’est d’œuvrer à la restauration de la confiance dans les domaines politique, économique, social et culturel… Pour atteindre cet objectif, l’ancien membre du Secrétariat exécutif national de l’Alliance Pour la République (APR) et ancien conseiller spécial à la Présidence de la République (juillet 2012-juillet 2023), appelle les citoyennes et les citoyens sénégalais à « respecter les institutions de la République du Sénégal, garantir de la cohésion nationale ».





Il invite tous les acteurs à se conformer aux principes de la démocratie et de la souveraineté nationale pour faire barrage aux pulsions putschistes et au terrorisme considéré comme le stade suprême de la violence en politique.





Abdoul Aziz Diop et ses camarades considèrent que « la conquête du pouvoir et son exercice passent par le débat démocratique dont les citoyennes et les citoyens sénégalais reconnaissent les vertus supérieures dans la conquête, l’exercice et la conservation du pouvoir au niveau local et national ».





Pacte Institutionnel qui a décidé de participer à l’élection présidentielle du 25 février 2024, avec son candidat unique et fondateur, Abdoul Aziz Diop, un leader qui a totalisé un quart de siècle d’expérience politique et professionnelle. Ce dernier était dans l’opposition entre ( 2000-2012) et avant d’être au pouvoir ( 2012-2023).