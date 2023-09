Palais de la République : Youssou Ndour démissionne

Youssou Ndour n’est plus ministre-conseiller du Président Macky Sall. Les Échos informe que le chanteur, politicien et hommes d’affaires a remis sa démission au chef de l’État. Le journal rapporte que dans la foulée, il s’est émancipé de la coalition Bennoo Book Yaakaar.



Youssou Ndour «s’attellerait» désormais à redynamiser son mouvement Fekke Ma Ci Boole, d’après la même source. Qui assure que cette décision du président du Conseil d’administration du Groupe futur médias n’a pas affecté ses relations avec Macky Sall. «Les relations entre les deux hommes sont au beau fixe», soufflent des sources de Les Échos.



Ces dernières ont ajouté, selon le journal : «Youssou Ndour et Macky Sall se sont vus, ont longuement discuté et se sont compris. Un entretien qui s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Le Président et patron de Bennoo n’a point pris ombrage de la double décision de Youssou Ndour.»