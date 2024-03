[Parole aux militants] Papa Maguette Cissé donne cinq bonnes raisons de voter Boubacar Camara

Ancien proche collaborateur de Karim Wade, soutien de Ousmane Sonko lors de la dernière présidentielle, cadre de l’administration sénégalaise, à l’expertise internationalement reconnue, Boubacar Camara a un parcours singulier. Dans cette rubrique réservée aux militants, Papa Maguette Cissé nous donne cinq raisons de choisir Kamah comme président de la République.



“Dans le monde tumultueux d’aujourd’hui, et en ce moment précis où nous devons choisir un leader devant conduire notre peuple, il est impératif de choisir un visionnaire, dévoué au progrès et à l'épanouissement de chaque sénégalais. Voici cinq raisons pour lesquelles Kamâh est le candidat idéal pour mener le Sénégal vers un avenir radieux, comme dit-il : « Xel yi dal », « Xol yi feex », « Poss yi fèss ».

1°) Leadership éclairé : Kamâh incarne l'intégrité, l'engagement et la clairvoyance. Fort d'une carrière remarquable et d'une expérience reconnue au sein de l'Administration sénégalaise, il possède les compétences et la vision nécessaires pour guider le Sénégal vers la prospérité. La transformation industrielle de nos ressources naturelles est au cœur de son programme.

2°) Programme ambitieux : Avec son programme "Construire le Sénégal du Futur", Kamâh propose une feuille de route ambitieuse et réaliste pour transformer notre pays. Son engagement en faveur de la gouvernance, de l'éducation, de la santé, de l'économie et de l’aménagement du territoire témoigne de sa volonté de créer un Sénégal plus juste pour tous, plus prospère et plus épanoui.

3°) Intégrité et transparence : Kamâh est un fervent défenseur de la transparence et de la bonne gouvernance. Son parcours reflète son engagement au service du bien public, dans la transparence et en toute responsabilité. Il saura, très certainement, créer un climat de confiance entre le gouvernement et le peuple sénégalais, en réformant la Justice à travers une loi d’orientation et en améliorant le service public.

4°) Innovation et modernisation : Conscient des défis de notre époque, Kamâh prône l'innovation et la modernisation dans tous les domaines. Il s'engage à promouvoir les nouvelles technologies, à encourager l'entrepreneuriat et à créer un environnement propice à la transformation structurelle de notre économie.

5°) Unité nationale : Enfin, Kamâh est un fervent supporter de l'unité nationale. En mettant de côté les divergences politiques et en rassemblant toutes les forces vives de la nation, il aspire à construire un Sénégal où chaque citoyen se sentira impliqué et représenté, un Sénégal où règne la justice. Voter pour Kamâh c’est opter pour un avenir prometteur, fondé sur nos valeurs cardinales de « Jom », de « Ngor », de « Foulë » et « Fayda » que reflètent sa personnalité, son parcours et sa posture. “