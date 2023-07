Pape Alé Niang : « Opposition douce ou radicale et le pouvoir doivent se parler »

Un appel au dialogue et à la paix. C’est en substance le message du journaliste d’investigation Pape Alé Niang à la classe politique sénégalaise. Il écrit : « Il faut être courageux, taire les querelles politiques et trouver des compromis à nos différences. Opposition douce ou radicale et le pouvoir doivent se parler. Le peuple aspire à la paix et la tranquillité pour un vrai bonheur. Un dialogue constructif et non de compromission ».











Il faut être courageux , taire les querelles politiques et trouver des compromis à nos différences. Opposition douce ou radicale et le pouvoir doivent se parler. Le peuple aspire à la paix et la tranquillité pour un vrai bonheur. Un dialogue constructif et non de compromission . — Pape Alé Niang (@papealeniang) July 6, 2023