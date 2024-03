[Présidentiables 17/19] Pape Djibril Fall : La figure montante de l’échiquier politique









Pape Djibril Fall a confiance en lui. Depuis qu’il est entré en politique, son mouvement d’abord puis son parti politique participe aux joutes électorales contrairement à certaines formations plus anciennes. Aujourd’hui, cette figure qui continue de s’imposer sur l’échiquier politique rêve de diriger le Sénégal.













Une tendance au Sénégal depuis 2012. Les journalistes descendent dans l’arène politique, ce qui dépare avec les convictions des devanciers. Ces derniers préfèrent passer leur carrière dans le journalisme. Mais depuis 2012, il y a une passerelle entre la politique et la presse. Plusieurs journalistes parmi lesquels Pape Djibril Fall ont franchi le pas. Ce jeune homme qui s’est révélé au public à travers le petit écran fait partie de la 42ème Promotion du Centre d’Etudes des sciences et techniques de l’information (Cesti) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Par la suite, il passe à l'Agence de presse sénégalaise (APS), à la Radio Sénégal internationale (RSI), aux chaînes privées 2stv et Tfm, Pape Djibril Fall.













Il a réussi à convaincre beaucoup de personnes par ses analyses sur les sujets d’intérêt national. De fil à aiguille, il est invité à animer des conférences pour la jeunesse et continue à convaincre. Il dénonçait la cherté de la vie, le chômage des jeunes, et les inégalités sociales.













Ce processus aboutit à son entrée en politique. A 39 ans, il estime que pour mieux défendre les intérêts des populations, il fallait accéder aux postes de responsabilité. Philanthrope, PDF voulait avoir un champ plus vaste pour s'occuper des affaires de la cité, une opportunité pour mieux aider sa population.













Prosélyte sur la scène politique, il sera porté par un groupe de jeunes sénégalais engagés. Il incarne le renouveau générationnel d'une classe politique appelée à faire sa mue. Il réussit à former une coalition cosmopolite et lance son mouvement politique "Les Serviteurs", le 22 avril 2022.













Trois mois après, il va réussir sa première prouesse en politique, en gagnant une place de député au sein de l'hémicycle. En dépit de la jeunesse de son parti, il totalise 56. 303 voix. Il parvient d'ailleurs à surclasser des formations politiques plus âgées que son parti.









Son amour inébranlable pour le Sénégal en bandoulière, PDF poursuit son ascension sur la scène politique. Son mouvement qui s’est massifié avec célérité avec l’adhésion de nouveaux militants et sympathisants va se muer en parti politique en janvier 2023. Le parti conservera la même appellation : Les Serviteurs.













Malgré sa jeunesse, le parti Les Serviteurs est bien structuré et a fini de faire son maillage dans tout le Sénégal. Présent dans 40 départements sur les 46, dans 420 communes sur les 557, dans 18 pays sur les quatre continents, le parti Les Serviteurs ne compte pas s'en arrêter là.