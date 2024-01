Pape Djibril Fall : « nous pouvons réussir l'inédit»

Candidat à la présidentielle de février 2024 au Sénégal, Pape Djibril Fall a lancé un appel à la nation lors d'un discours marquant la fin de l'année. Revenant sur les défis majeurs de 2023, il a mis en avant les troubles socio-politiques et les conséquences économiques de la crise russo-ukrainienne sur le quotidien des Sénégalais. Avec une jeunesse représentant 76% de la population, Pape Djibril Fall a décrit un tableau alarmant de désespoir en évoquant la migration de jeunes vers l'Europe.







Malgré les ressources nationales prometteuses, notamment en gaz et pétrole, le candidat a critiqué l'incapacité du pays à transformer ces richesses en opportunités pour sa jeunesse. En prévision de l'élection présidentielle, PDF a posé un défi : réécrire l'avenir du Sénégal en priorisant l'équité, la solidarité et la bonne gouvernance.













L’année qui s’achève a été une année charnière dans l’histoire de notre chère Nation. Toutes et tous ensemble, nous avons vécu, dans notre chair, les déchirures qui ont profondément cisaillé notre commune envie de vivre en commun. Le début de l’année a été marqué par des troubles socio-politiques qui ont couté la vie à nombre de nos compatriotes, souvent fauchés à la fleur de l’âge.





Je m’incline respectueusement devant la mémoire des disparus et prie pour le repos de leur âme.





L’onde de choc des grands bouleversements du monde, notamment la crise russo-ukrainienne et ses répercussions, ont infligé un grand coup au pouvoir d’achat, avec un renchérissement du cout de la vie, obligeant de nombreux pères et mères de famille, dans les larmes et la sueur, à travailler inlassablement à joindre les deux bouts.





Se nourrir, se vêtir, se déplacer, se loger, trouver un job et s’épanouir n’ont jamais été aussi pénibles en cette année 2023 pour la majorité de nos compatriotes.





Cette situation explique le profond désarroi de la jeunesse, qui représente 76% de la population selon les dernières données de l’ANSD.





Au milieu de cette pirogue de fortune, remplie à ras bord, perdue de nulle part ; au milieu de ces vagues de plusieurs dizaines de mètre de l’océan atlantique ; Mourant de froid, grelotte un visage familier, ce cousin, ce frère, cet ami.





Ce visage, il est identifié ; il s’appelle « JEUNESSE » et son nom de famille est « SENEGALAISE ».





A son profond désir d’épanouissement, la jeunesse ne trouve son salut que dans l’atteinte du mirage de l’eldorado européen en traversant les flots de l’immense océan.





Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se brise, hélas ! Ce qui est frappant, c’est qu’au même moment, notre pays s’apprête à exploiter 2,5 millions de tonnes de mètre cube de gaz et plus de 100 000 barils de pétrole par an, dans moins de six mois ! Une telle richesse nationale qui s’annonce et qui fait autant fuir les bras !





Il pleure sur le Sénégal, notre cher pays, comme cet océan déchainé engloutissant à gorge déployée la force de la JEUNESSE SENEGALAISE, perdue, désillusionnée orpheline de repères moraux et citoyens, du substrat même de la notion de





citoyenneté !





Echouent ainsi sur la banquise de l’océan atlantique les rêves de dizaines de milliers de nos jeunes compatriotes, devant ce grand paradoxe d’un pays immensément riche, mais étonnamment pauvre.





Un pays qui échoue depuis plus de 60 ans à sortir de la commoditisation primaire ; un pays qui échoue à transformer ses ressources naturelles abondantes, diversifiées et présentes sur l’étendue du territoire national (or, sables minéralisés, phosphates, calcaires, poissons, bois, etc.) et, ainsi, à développer un secteur industriel à-même de fournir des emplois en qualité et en quantité à sa jeunesse.













Mes chers compatriotes,





L’élection présidentielle du 25 février 2024 n’est pas une élection comme les autres : non, ne nous y trompons pas. C’est L’ELECTION D’UNE GENERATION, DE NOTRE GENERATION.





En définitive, il s’agit de répondre calmement à des questions simples.





Sommes-nous capables de réécrire une nouvelle page de notre belle Histoire ? Oui. Sommes-nous capables d’infléchir la marche de notre pays en mettant l’équité, la





solidarité, la bonne gouvernance et l’éthique au cœur de la conduite des affaires publiques ? Oui.





Alors, oui, nous le pouvons ;





Oui, nous pouvons rompre d’avec ce fatalisme d’un pays voué à laisser au bord du chemin des centaines de milliers de jeunes femmes et de jeunes hommes. Oui nous pouvons réussir et faire du Sénégal un pays.





NOUS POUVONS REUSSIR L’INEDIT ; PAR L’AUDACE ; L’AUDACE D’ESPERER UN LENDEMAIN MEILLEUR POUR LE SENEGAL ! BONNE FETE DE FIN D’ANNEE.