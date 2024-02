Pape Djibril Fall : "Ce que Macky Sall cherche réellement à faire lors du dialogue"

Il l'avait déjà dit le soir du 3 février, il l'a confirmé lors de sa déclaration : Pape Djibril Fall ne participera pas au dialogue convié par le président Macky Sall. Candidat de la coalition PDF Président, le leader des “Serviteurs” pense que Macky Sall souhaite, par ce dialogue, piéger des acteurs politiques.















"Nous n’irons pas à ce dialogue d’abord parce que la pratique actuelle du dialogue prônée par M. Macky Sall banalise l’idée même de dialogue ; Et par-là, ôte toute la quintessence du mot « dialogue » à sa véritable signification", a d'abord fait savoir PDF.













Pour le candidat à la Présidentielle, ce dialogue est l'occasion pour Macky Sall de piéger certains pour les faire tomber avec lui. "Le dialogue apparaît dès lors comme une tentative d’hameçonnage, de pièges pour chercher des complices dans cet effondrement général de notre héritage démocratique. Rien que pour cette raison, nous disons NON AU DIALOGUE", déclare notamment le leader des Serviteurs.