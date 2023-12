Pape Mahawa Diouf : « Le Sénégal a misé sur le tourisme local pour se relever de la pandémie »

Devant la représentation nationale, Mame Mbaye Niang avait soutenu que le tourisme sénégalais se porte bien. Devant le ‘’Jury du dimanche’’, le directeur de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) a réitéré que les choses vont mieux, globalement.





En effet, Mahawa Diouf a rappelé que le Sénégal a traversé une période de crise difficile avec effectivement un vrai choc, mais c'étaient tous les marchés touristiques mondiaux et le Sénégal à l'image des autres destinations a subi effectivement ce choc-là. Il souligne en outre que notre pays l'a traversé. " Il faut saluer l'apport des populations, l'apport du tourisme domestique. Le président de la République a vraiment poussé le Sénégal à s'orienter vers le tourisme interne dans cette période. Et ça a fonctionné plus ou moins et de plus en plus les Sénégalais prennent d'assaut les destinations touristiques à l'intérieur du pays et constituent de plus en plus un matelas de sécurité" dit-il.