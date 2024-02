Pape Mahawa Diouf : "le prochain président ne devra souffrir d’aucune illégitimité"

Après les troubles récents relatifs au report de l’élection présidentielle, le coordonnateur de la Communication de la coalition BBY, Pape Mahawa Diouf, s’est exprimé dans les colonnes d”’EnQuête”.





Il soutient mordicus le dialogue prôné par Macky Sall et appelle à la communion nationale pour faire face à la culture de la violence qui sévit depuis trois ans. Seneweb vous propose un extrait de cet entretien.