Pape Samba Mboup : « Son patron du Qatar a dit à Karim… »

Dans un entretien accordé à Enquête, l’ancien directeur de cabinet de Me Abdoulaye, Pape Samba Mboup, décèle trois raisons pour lesquelles, dit-il, « Karim ne voulait pas participer à la Présidentielle » :



« Je crois qu’il a fait semblant de vouloir y aller alors qu’il ne voulait pas. Pourquoi je dis cela ? D’abord, ce qu’il a là-bas est plus important pour lui. Parce qu’il est dans de bonnes conditions de vie. »



Ensuite, ajoute l’ancien responsable libéral, « il sait que les électeurs sont partis parce qu’il est resté trop longtemps hors du pays. Tous des lieutenants ont, en effet, décroché, à commencé par Omar Sarr, qui tient un électorat à Dagana. »



Mboup de poursuivre : « Modou Diagne Fada et Abdoulaye Baldé qui nous faisaient gagner Darou Mousty et Ziguinchor sont partis. Abdoulaye Sow, etc. Tous ces porteurs de voix étant partis, il sait que s’il va à l’élection, il risque de perdre. Donc, il a préféré rester là-bas pour gérer ses affaires. »



Enfin, avance-t-il : « J’ai même appris que son patron du Qatar lui aurait dit ‘’tu veux partir, vas-y. Mais si tu ne gagnes pas, ne reviens pas’’. Karim risquait de tout perdre.»



Pape Samba Mboup soutient le candidat désigné par Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye. « En tant que père de famille, nous sommes obligés de soutenir nos enfants qui sont avec lui », défend-il.