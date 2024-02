Parcelles Assainies : Les femmes de BBY se mobilisent pour la victoire du candidat Amadou Ba

Ce dimanche 25 février est un jour de retrouvailles entre le Premier Ministre Amadou Ba et les populations des Parcelles Assainies . Au menu du jour c’était une série de visites à l’hôpital Mame Abdou Aziz SY et les chantiers routiers de la plus grande commune du département de Dakar.



Mais, l’événement central, ce sont les retrouvailles au siège de la Maison des Parcellois à l’unité 7 avec les femmes de la coalition Benno Bokk Yaakaar. En effet, les populations ont très tôt pris d’assaut le lieu de rencontre. Hommes, femmes, jeunes et enfants se sont mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux à l’homme fort de BBY aux Parcelles Assainies. Ainsi, c’est Kany Touré, Présidente des Bajeenu Goxx qui a ouvert les débats en souhaitant la bienvenue au Premier Ministre Amadou Ba, candidat de BBY.



Elle a appelé les femmes à se mobiliser pour élire le Chef du Gouvernement au soir du scrutin présidentiel. Touty Mbaue , Présidente des femmes de l’ANC de Moussa Sy a remercié le Premier Ministre Amadou Ba pour ses nombreux gestes en faveur des femmes de la localité. « Les femmes des Parcelles Assainies ont beaucoup d’espoir envers vous », a-t-elle déclaré.« Regardez les dix neuf candidats, Amadou BA n’a pas d’égal parmi eux …nous prions que nous ayons un président venant des Parcelles Assainies », a-t-elle ajouté.



Ensuite, c’est au tour de la responsable Mbathio Niakhasso du HCCT de souhaiter la bienvenue à Amadou Ba. Elle a exhorté les responsables des femmes à se remobiliser pour élire le Candidat Amadou Ba comme cinquième Président du Sénégal.



Par la suite, c’est Mamoudou Wane du PS, qui a pris la parole au nom du comité électoral. « Nous remercions le Président Macky Sall pour le choix du candidat porté sur le Premier Ministre. Et récemment, il a réitéré son choix sur notre candidat », a indiqué le responsable socialiste. « Il y a deux mois, vous aviez promis de refaire les routes et l’hôpital Mame Abdou . Aujourd’hui vous avez tenu votre promesse car on voit les chantiers routiers et que l’hôpital a son scanner », s’est-il réjoui .



« Pour l’honneur de Dakar, nous devons gagner aux Parcelles par au moins 80 % », a-t-il martelé. Ensuite, c’est au tour de Zahra Iyane THIAM de faire sa déclaration . Elle a pris la parole au nom de la présidente des femmes de l’APR Ndeye Saly Diop Dieng. « Si nous voulons élire Amadou BA toutes les femmes du Sénégal et de la Diaspora doivent se mobiliser notamment celles des Parcelles Assainies ». Enfin, c’est le Premier Ministre qui a clôturé les débats. « Je vous remercie de cette forte mobilisation… Je suis agréablement surpris de la présence de Ndeye Saly Diop Dieng ainsi que celle de Zahra Iyane Thiam», a indiqué le candidat de BBY. « Je remercie Mbathio Niakhasso et les femmes qui ont gagné le pari de l’unité », a-t-il déclaré avant d’enchaîner :« votre forte mobilisation montre que l’unité est revenue aux Parcelles », a-t-il poursuivi.



Abordant les doléances des femmes , Amadou BA promet de faire plus pour elles . « Dans le parti nous avons des défis de cohésion et d’unité…Ndeye Saly Diop Dieng vous devez faire plus d‘endurance et rassembler tout le monde », a-t-il déclaré. « Nous responsables, nous sommes rien sans les militants, le pays est au dessus de tout… c’est pour cette raison que je répondrai au dialogue lancé par le président Macky Sall », a-t-il martelé. « Il faut que nous descendions sur le terrain, la victoire est à portée de main de Benno Bokk Yaakaar », a-t-il souligné. « Tout ce bruit autour de moi, me donne plus de détermination …je fais focus sur les élections », a-t-il conclu.