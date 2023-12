Paris : Amadou Bâ a rencontré l’ex président Abdou Diouf

Dans le cadre de son séjour à Paris, le Premier ministre Amadou Bâ a rencontré l’ancien chef de l’État, Abdou Diouf.









J'ai eu le privilège aujourd'hui de rendre une visite de courtoisie au Président Abdou Diouf dans sa résidence parisienne. Une rencontre empreinte d'émotion et de cordialité. Le Président Abdou Diouf, illustre homme d'État inspirant, a fortement apprécié le geste et nous a fait… pic.twitter.com/1TiutKd7pm — Amadou BA (@amadou_ba_) December 11, 2023