Parrainage : Boun Abdallah Dione doit régulariser 7000 parrains

La candidature de l'ancien Premier ministre, Mouhamed Boun Abdallah Dione n'est pas encore sortie de l'ornière. Sur un minimum requis de 44 231 parrains, Mouhamad Boun Abdallah Diallo n'a pu valider que 36 414.





Du nombre de parrainages fournis, on compte 22523 doublons externes. D'après son mandataire Mounirou Sy, ils doivent régulariser « un peu plus de 7000 parrains ». Ce qui pourrait se faire sans soucis, à en croire le mandataire. « Nous avons suffisamment de parrains en réserve et nous avons d'ailleurs validé 11 régions », renseigne-t-il.