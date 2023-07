Parrainage : Ce qui va réellement changer

Le projet de loi portant révision de la Constitution qui a pour objet d'abroger et de remplacer les dispositions de l'article 29 est en train d’être discuté en plénière à l’Assemblée Nationale. Cela, dans le cadre de la première session extraordinaire. Si le texte est adopté, le système de parrainage va changer. Dans le nouveau texte, le nombre de parrains citoyens exigé pour prendre part à l'élection présidentielle est revu à la baisse, consécutivement au rétrécissement du plafond et du plancher, initialement fixés entre 1% et 0.8% du fichier électoral général.















Cette réforme procède à l'instauration d'un système de parrainage optionnel, lequel fait désormais cohabiter, d'une part, le parrainage des citoyens avec, au maximum, 0,8%, et, au minimum 0,6%, calculé sur la base du fichier électoral général et, d'autre part, le parrainage des élus par 4% des députés composant l'Assemblée nationale ou 20% des chefs d'exécutif territorial (maires et/ou présidents de conseil départemental). « Le projet vise, tout en garantissant les conditions de légitimité, d’assouplir les conditions de présentation des candidatures à l'élection présidentielle, notamment celles relatives au parrainage », a expliqué le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall.









Toutefois, la réforme a suscité quelques interrogations. En commission, les députés n’ont notifié que les parlementaires, en lieu et place d'acteurs réunis autour d'un dialogue. De même, certains Commissaires ont estimé que le principe du parrainage unique (un électeur parrainé un candidat) viole le secret du vote. Pour y remédier, il a été proposé de permettre à tout électeur de pouvoir parrainer deux candidats de son choix. Le risque de parrainage régional et le silence de la réforme concernant le parrainage pour les élections législatives ont été déplorés. Dans la même dynamique, des vices de forme ont été notés dans le cadre du processus d'élaboration du projet de réforme.