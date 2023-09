Parrainage : la surprenante option de Khalifa Sall

À partir du 27 septembre, les candidats à la candidature pour la présidentielle du 25 février 2024 se lanceront dans la course aux parrainages. Ils dispose de deux mois pour réunir les signatures nécessaires pour le dépôt de leurs dossiers. Deux options se présentent à eux : le parrainage citoyen et celui des élus.



Khalifa Sall a déjà fait son choix. Et d’après Source A, qui fait la révélation, le leader de Taxawu Sénégal n’a pas choisi la voie la plus simple. En effet, renseigne le journal, l’ancien maire de Dakar a opté pour le parrainage citoyen alors qu’il pouvait aisément obtenir, selon la même source, le nombre d’élus requis.



Pour être candidat à la présidentielle, il faut être parrainé soit par au moins 0,6% de l’électorat (total du fichier électoral) soit par 8% des députés ou par 20% des chefs d’exécutif territorial (maires et/ou présidents de Conseil départemental).



Khalifa Sall a choisi la première piste. Et dans cette perspective, informe Source A, l’ancien maire de Dakar a demandé à ses lieutenants de désigner les coordonnateurs communaux en charge des opérations de collecte des signatures. Il reviendra à ces derniers de choisir les coordonnateurs départementaux. Le journal renseigne que les équipes doivent être constituées avant vendredi prochain.