Parrainage : Le PDS lance une vaste opération et nomme un coordinateur national de collecte

Officiellement lancée, la campagne de collecte des parrainages est une étape incontournable avant l’élection présidentielle de février 2024.





Cette période est "décisive" pour l’avenir du Parti démocratique sénégalais (PDS). En ce sens, le PDS annonce "le lancement d’une vaste opération de parrainage en faveur de notre candidat Karim Wade, non seulement sur notre territoire national, mais aussi au sein de la diaspora".





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, la cellule de communication du PDS informe que Magatte Sy, Secrétaire national chargé des élections du PDS, a été désigné coordinateur national des opérations de collecte des parrains. "Il sera assisté dans cette mission par 14 délégués régionaux qui viennent d’être désignés par le candidat Karim Wade", disent les partisans du fils d'Abdoulaye Wade.





La cellule de communication de poursuivre : "Le parrainage citoyen est une démarche qui va bien au-delà d’une simple signature ou d’un soutien ponctuel. C’est un acte fort qui valide la vision de notre candidat, sa mission et la confiance que vous placez en lui pour porter haut et fort les valeurs démocratiques et sociales que nous défendons ensemble."





Conscients des nombreuses sollicitations dont font l’objet les citoyens sénégalais de la part d’autres candidats, le PDS exhorte ses militants sympathisants à demeurer fermes et fidèles à leur cause.





"Donnez votre parrainage exclusivement à votre candidat Karim Wade pour préserver l’authenticité de notre démarche et éviter toute dilution de notre message. La réussite de cette opération ne dépend pas seulement de quelques-uns, mais de l’engagement de tous. Chaque parrainage compte. Chaque militant, chaque sympathisant est une pièce maîtresse de ce nous voulons construire, jour après jour, jusqu’à l’élection du 25 février 2024", indique-t-on dans le communiqué.





La campagne de collecte va durer deux mois, le temps, pour les candidats, d’engranger le soutien d’au moins 0,6 % du fichier électoral ou bien de recueillir suffisamment de parrainages d’élus, soit 13 députés ou 120 maires et présidents de conseil départemental.