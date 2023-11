Parrainage : Mamadou Lamine Diallo dénonce un “système corrompu” mais reste optimiste

L’inauguration du siège du mouvement Tekki, hier, a été l’occasion pour Mamadou Lamine Diallo de réaffirmer son opposition au parrainage. « Nous n'avons jamais été d'accord, la démarche est corrompue et ne rime pas avec la démocratie. Macky Sall nous l'a imposé mais nous avons acquis des expériences depuis », a-t-il déclaré devant tous les alliés de la coalition MLD 2024.





Le leader de ladite coalition n’a pas manqué d’afficher, néanmoins, son optimisme de réussir cette première étape qui mène à la présidentielle de 2024. « D'après les rapports que nous avons reçus, nous avons rempli nos parrainages mais les militants et sympathisants doivent continuer de sensibiliser leurs proches parce qu’en février 2024 nous serons de la partie » renseigne MLD. Le député invite « tous les sénégalais imbus de démocratie à travailler pour la démocratie et une alternative sérieuse et utile ».