Parrainage : Quand la question de la fraude reste entière

Le processus électoral, en perpétuelle mutation, a encore une fois été modifié à quelques mois de la présidentielle de février 2024 après le dialogue dont les conclusions ont été remises au président de la République le 24 juin dernier. Au sortir des ces discussions, il a été retenu que des innovations seraient apportées dans le code électoral. Des modifications dont un point particulier concerne le parrainage.











Pour la présidentielle du 25 février 2024, les candidats à la candidature auront l’option de se faire parrainer soit par un simple citoyen soit par un élu. Il s’agit là de l’un des points qui vise à faciliter la procédure en plus du fait que le taux requis a été revu à la baisse. Le candidat à la candidature peut donc se contenter du parrainage de 13 députés ou de 120 élus locaux pour compléter son dossier de candidature.









Sur la fiche de parrainage figure une case où le parrain devra inscrire la date d’expiration de la carte biométrique de la CEDEAO. « Ce sont des données qui sont sur la carte d’identité et qui ne figurent pas sur le fichier détenu par les acteurs », a fait savoir le chargé de la logistique et de la planification au niveau de la Direction Générale des Elections, Cheikh Alioune Ndiaye à l’occasion d’un atelier de formation organisé ce vendredi 13 octobre 2023, en faveur des journalistes. Cette donnée appelée « discriminant est introduite dans le système pour essayer autant que possible d’amener les candidats à jouer le jeu, à assurer cette représentativité » poursuit Cheikh Alioune Ndiaye.









Ce discriminant devrait aussi garantir le contact entre le parrain et le collecteur et l’acceptation de l’acte de parrainage de ce dernier. La non-conformité de ce renseignement recueilli sur la fiche avec la base de données de la carte d’identité biométrique CEDEAO entraîne l’invalidation définitive de l’acte de parrainage.