Parrainages : Aminata Touré dénonce une politique de deux poids, deux mesures

Il faut bien un filtre puisqu’il y a 123 candidats à la candidature à la Présidentielle de 2024. Il aurait fallu que tout le monde aille voir les Sénégalais. Cela dit, la loi est votée et il faut aller sur le terrain, de l’avis d'Aminata Touré, ancienne Première ministre et candidate à la Présidentielle.





Mimi se veut légaliste, mais dénonce une politique de deux poids, deux mesures. «Il y a eu des modifications importantes, mais ce qu’il faut constater c’est qu’il y a un traitement différencié des candidats. Vous avez des candidats qui, s’ils ont des députés peuvent se passer du parrainage. Ceux qui n’en ont pas doivent faire du parrainage citoyen. Il aurait été bon de mettre tout le monde sur le même pied d’égalité. Puisque la loi consacre l’égalité des candidats. Mais, en tout état de cause, il faudra effectivement aller à la rencontre des Sénégalais, leur expliquer ce qu’on compte faire, une fois qu’on est élu. Et j’invite nos concitoyens à demander ces informations avant de parrainer qui que ce soit. Que ce soit un parrainage informé, conscient et volontaire ».





En 2019, il y avait 113 candidats à la candidature. Il y a un léger progrès de 10 % mais à l’arrivée on n’a pas eu autant de candidats déclarés, souligne Mimi devant le "Jury du dimanche". « La nature va se rétablir et les Sénégalais choisiront les candidats qu’ils souhaitent. Malheureusement, il y a eu des discriminations dans le retrait des fiches de parrainage. J’ai appris que le délégué de Pastef lui-même n’a pas été autorisé à retirer des fiches. Le problème, c’est qu’il faut une élection inclusive qui implique tout le monde. Le président avait convoqué le dialogue du grand pardon et il aurait sur la même lancée pardonner tout le monde y compris Sonko afin de permettre aux Sénégalais de choisir librement. Il n’est pas encore trop tard pour rétablir l’équilibre de tout le monde ».