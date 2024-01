Parrainages : Birahim Seck invite le Conseil Constitutionnel à faire preuve de transparence

Dossiers incomplets, doublons,absence de parrains dans le fichier électoral ....la démarche des candidats à l'élection présidentielle qui cherchent à valider leur parrainage devant le Conseil Constitutionnel n'est pas chose aisée. Depuis que le contrôle a démarré, beaucoup de candidats n'ont pas réussi à franchir cette étape. D'ailleurs, la procédure de la commission chargée de la vérification des parrainages au sein du Conseil Constitutionnel est vivement critiquée.