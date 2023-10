Parrainages : les six grosses erreurs à éviter

Pour ne pas être recalés pour fiche de signatures non conforme, les candidats à la candidature de la prochaine présidentielle doivent éviter certains pièges. Directeur exécutif de l’ONG 3D, Moundiaye Cissé liste celles-ci en mettant en garde les postulants contre «les entrepreneurs du parrainage» et les collecteurs paresseux. Synthèse.



1. «Parrainages insuffisants»



Les candidats à la candidature à la prochaine présidentielle doivent réunir soit les signatures de 0,6% (plancher) à 0,8% (plafond) de l’électorat- parrainage citoyen- soit celles de 8% des députés (13 parlementaires) ou de 120 maires et présidents de conseil départemental- parrainage des élus. Un candidat qui n’a pas le nombre requis, est éliminé d’office. Son dossier n’est même pas examiné.



2. Doublons



C’est le grand ennemi des collecteurs de parrainages. Il y a les doublons internes, quand sur une même fiche de signatures un nom ou des noms apparaissent au moins deux fois. Il y a aussi les doublons externes, lorsque un ou plusieurs noms se retrouvent sur au moins deux fiches de parrainages distinctes. Si le second cas est régularisable, sous 48 heures, le premier entraîne direct le rejet du dossier du candidat.



3. Paresse



Pour mettre tous les atouts de son côté durant le processus, le candidat doit s’entourer de collecteurs de parrainages fiables. Il doit donc bannir les paresseux, ceux qui qui font du remplissage aveugle. Car, la moindre différence entre le contenu de la Carte nationale d’identité et les informations renseignées sur la fiche de parrainages s’avèrera fatale pour le dossier du candidat.



4. Parrains non résidants



L’option du parrainage citoyen impose au candidat de réunir 0,6% à 0,8 de l’électorat. Mais une précision de taille à propos de cette option : le candidat doit compter au moins 14 000 parrains dans sept régions du pays, à raison d’un minimum de 2000 par localité.



5. Parrain non électeur



Un parrain doit impérativement être électeur. Tout candidat qui intègre des signatures de personnes non inscrites sur le fichier électoral verra son dossier définitivement rejeté car, il n’aura pas le droit de remplacer les parrainages défaillants.



6. Forclusion



Si le dossier d’un candidat est truffé de doublons internes (un nom revient au moins deux fois sur une fiche de parrainage), il a 48 heures pour procéder aux correctifs nécessaires. Passé ce délai, ses parrainages sont rejetés.