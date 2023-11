Parrainages : Moustapha Guèye, DG du Crous de l’Université de Bambey, affole les compteurs de Amadou Bâ

Le Directeur général du Centre régional des œuvres universitaires sociales (Crous) de l'Université Alioune Diop de Bambey, Moustapha Gueye, s'est illustré dans la course aux parrainages pour le compte du candidat de Bennoo Bokk Yakaar, Amadou Bâ. Avec 51 475 signatures au compteur, il dame le pion aux autres leaders, estime Le Point.



Selon le journal, Pape Diouf, le délégué régional au parrainage, venu à Diourbel recueillir les dernières fiches pour le décompte final, n'a pas caché sa joie, informant les militants et responsables que l’objectif fixé à la région était «largement atteint» grâce au travail «remarquable» des différents responsables.



La même source rapporte que l’ancien ministre a souligné «tout particulièrement» le travail «exceptionnel» de Moustapha Guèye en sa qualité de coordonnateur local de la coalition Benno autour de la candidature de Amadou Bâ.



Prenant la parole,Moustapha Guèye, repris par Le Point,remerciera les militants et responsables du camp présidentiel de la région qui lui ont permis d’enregistrer ce grand score. Il a en plus appeler ses camarades à «travailler main dans la main» pour garantir une large victoire au candidat désigné par le chef de l'État, Macky Sall.