Parrainages : Pastef démasque celui qui voulait «exploiter» l’image de Sonko

Manifestement les opérations de retrait des fiches de parrainages sont le lieu de toutes les manœuvres destinées à saborder une candidature ou à s’offrir à peu de frais de la visibilité en vue de la prochaine présidentielle. Dans son édition de ce mardi, Le Soleil révèle le cas de ces deux Khalifa Ababacar Sall répertoriés à la Direction générale des élections (DGE) ; l’un mandaté par le leader de Taxawu Sénégal et l’autre par celui de… Taxawu Askan Wi.



Dans le même temps, Les Échos évoque l’histoire du nommé Diop Carter. Ce dernier occupe la 138e place dans l’ordre de passage à la DGE pour le retrait des formulaires de parrainages. Il s’est présenté, d’après le journal, sous la bannière de la coalition «Nun Nëpp Ak Sonko». En plus, précise la même source précise, sur l’affiche où il sollicite des signatures, il dit : «Choisissez les fiches 138 pour parrainer Diop Carter et libérer le président Ousmane Sonko ainsi que tous les détenus politiques».



Les Échos rapporte que Pastef a démasqué Diop Carter. Qui n’a été mandaté ni par le parti de Sonko ni par Yewwi Askan Wi. «Il voulait simplement utiliser le nom de Ousmane Sonko pour avoir des parrainages», avance le journal.