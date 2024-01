Parrainages : Recalé, Bougane Gueye ne va pas déposer de recours

Bougane Gueye Dany ne compte pas déposer de recours, après avoir été écarté de l’élection présidentielle dès la phase de vérification des parrainages. "Je ne vais plus parler de parrainages, ni déposer de recours parce que depuis 2019, j'alerte sur le parrainage et ses irrégularités, a-t-il affirmé hier lors d’une conférence de presse au siège de son parti Gueum Sa Bopp. J'avais même refusé de régulariser au second tour car je savais qu'ils avaient déjà pris la décision de m'éliminer sur la base des doublons comme d'habitude. C'est ce qui s'est passé. Et les recours ne servent à rien. Depuis 2019, je dépose des recours sans suite. Je ne me fatiguerai plus pour des recours qui n'aboutissent à rien”.