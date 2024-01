Parrains non identifiés dans le fichier : Un collectif de candidats voit le jour et adresse une lettre au Conseil constitutionnel

Ils se font appeler "le collectif des candidats spoliés". Ils sont au nombre de 28 candidats à la candidature pour la Présidentielle du 25 février 2024. Ils doivent, en majorité, régulariser un certain nombre de parrains afin de se maintenir dans la course.





Toutefois, l'objet de leur combat est tout autre. Aminata Touré, porte-parole du jour, explique : ''Nous avons tous eu des milliers de parrains qui ont été déclarés non identifiés dans le fichier électoral. C'est une première dans l'histoire du Sénégal en termes de volume. Nous avons entendu la CENA dire qu'elle n'avait pas encore mis à jour son fichier. Donc, la question que nous nous posons, c'est à quel fichier il faut se fier ? Quel est le fichier qu'utilise le Conseil constitutionnel pour contrôler le parrainage ?"





Ces candidats, qui trouvent excessif le nombre de parrains qui ne figurent pas sur le fichier, après le contrôle de leurs parrainages, considèrent cela comme "un vol". "Le résultat de la vérification des listes a montré un résultat impressionnant de parrains qualifiés de non identifiés au fichier général des électeurs, alors qu'ils sont bien des électeurs détenteurs de leur carte d'électeur. Mais, semble-t-il, pour des raisons que nous ignorons, ces électeurs-là ne figurent pas sur le fichier électoral", a-t-elle poursuit.





Pour démontrer qu'il y a anguille sous roche dans le contrôle des parrainages, Aminata Touré a présenté le "cas Mouhamed Ben Diop". "Notre cas 0 s'appelle Mouhamed Ben Diop. Il est candidat à l'élection présidentielle. Il a sacrifié à tout le processus. Et à l'arrivée, dans le contrôle des parrainages, un certain Mouhamed Ben Diop ne figurait pas sur le fichier. C'est du jamais vu. Il a voté en 2022, lors des élections législatives. Il n'a pas changé de bureau de vote et à ce que je sache, M. Diop n'a pas changé de patronyme".





Aminata Touré et compagnie exigent ainsi le rétablissement de ces "parrains". D'après elle, "des milliers de Sénégalais risquent de ne pas pouvoir voter le jour de la Présidentielle".





Le collectif compte, à ce propos, faire le décompte de ces Sénégalais déclaré hors du fichier électoral, et promet de mettre en place un plan d'action qui sera rendu public les prochains jours.