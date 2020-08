Parti Rewmi: le colonel Kébé démissionne pour...

Le divorce est acté entre le colonel Abdourahime Kébé et le parti Rewmi.





"J’ai décidé de démissionner de ma fonction de Secrétaire national en charge de la défense et de la sécurité au sein de Rewmi et de mettre fin à mon affiliation à ce parti et ce, à compter de ce jour. Je quitte le parti pour des raisons de convenance personnelle.", précise Kébé dans une note qui nous est parvenue.





Toutefois, le désormais ex compagnon d'Idrissa Seck indique que son "engagement politique continue pour une opposition forte, cohérente et audible au service exclusif des Sénégalais et du Sénégal."