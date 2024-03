Parti Socialiste : Un cadre du parti démissionne !

Amadou Arame Diagne, jusqu'ici 1er Vice-coordonnateur de Vision socialiste et membre du Bureau Politique du Parti Socialiste, a adressé une lettre de démission au Secrétaire général du parti, Aminata Mbengue Ndiaye, en exprimant ses désaccords profonds avec la direction et le cap politique actuel.





Dans sa lettre, il pointe du doigt une « dégradation sans précédent » du leadership, de l'influence et de la présence politique du parti depuis sa création. Amadou Diagne justifie sa démission en critiquant le soutien du parti à Macky Sall lors des élections présidentielles de 2012. Il précise qu'il était compréhensible à l'époque mais que rester dans la coalition actuelle pour des intérêts personnels risque de causer plus de « tort » que de « progrès » au Parti.





Il accuse la direction du Parti d'avoir adopté une stratégie consistant à « s’arrimer » au destin Benno Bok Yakaar », quitte à saborder le navire socialiste. « Cette situation est le fait exclusif des instances dirigeantes, principalement soucieuses de leurs intérêts immédiats », évoque-t-il.





L’ancien cadre exprime sa déception face à l'état actuel du Parti Socialiste, le qualifiant de « quasi-mort clinique », reprenant même les mots de JC CAMBADELIS, « le Parti socialiste n’est pas mort mais il ne respire plus », initialement destinés au PS français.