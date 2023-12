Participation à la présidentielle : Les alliés de Sonko affichent leur optimisme et appellent les militants à la sérénité









Les Leaders Alliés du Candidat Ousmane Sonko (LACOS) ont tenu une conférence de presse, hier, alors qu’un procès capital pour sa participation à l’élection présidentielle attend le maire de Ziguinchor.





Ce lundi 11 décembre, ces soutiens du leader de Pastef sont revenus sur les obstacles auxquels M. Sonko fait face depuis un certain moment. Face à l’incertitude qui pèse sur leur candidat, ils invitent les militants et sympathisants du leader de PASTEF au “calme et à venir massivement soutenir leur candidat au tribunal dans son dossier contre l’Etat du Sénégal”. Le tout dans “la sérénité et la vigilance”.





Les alliés de M. Sonko sont optimistes quant à l'issue de ce litige. «Au regard de ce qui s’est passé au bout de ce feuilleton judiciaire, avec le traitement des actes posés par certains acteurs judiciaires, il est aujourd’hui permis de penser que nous pouvons croire encore en la possibilité pour le président Ousmane Sonko d’être candidat pour la présidentielle de 2024. Nous pensons sincèrement, que Sonko sera candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024», a déclaré Dr Mouhamed Tété Diédhiou.





M. Diédhiou a martelé son optimisme : « Nous pensons, en toute sincérité, qu’Ousmane Sonko sortira vainqueur de cette épreuve extrêmement longue et difficile. Mais qui n’est pas insurmontable».