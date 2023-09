Pastef : cafouillage autour d’une affiche de Sonko

Une affiche annonçant le lancement de la collecte de parrainages pour une candidature de Ousmane Sonko pour la prochaine présidentielle, a créé un léger cafouillage dans les rangs de Pastef. L’annonce, diffusée sur les réseaux sociaux, porte la photo du leader des Patriotes, les couleurs de son parti ainsi que les numéros de points focaux établis dans les dix-neuf communes de Dakar.



L’affiche a fait bondir Amadou Ba de la direction nationale de Pastef. «Chers Patriotes, ce document qui circule (…) n’émane pas du Parti Pastef, recadre-t-il dans des propos rapportés par Vox Populi. Pastef est parti organisé avec des instances officielles. Il informera, lors du démarrage officiel de la collecte des parrainages, des modalités, structures et personnes à contacter pour parrainer Ousmane Sonko.»



Amadou Ba d’ajouter : «Gardez vos parrainages soigneusement et écoutez seulement les responsables et instances du parti. Les titulaires des numéros de téléphones (sur l’affiche) s’exposent à de graves poursuites, vu la politique acharnée de répression de Macky Sall.»



Cette mise au point devait remettre tout à plat, clarifier les choses. Mais quelques instants après sa sortie, Amadou Ba est revenu avec un autre post pour dire que «certaines personnes à l’origine de cette affiche (l)’ont contacté disant qu’ils ont agi en conformité avec les directives de leurs instances locales».



Cette précision trahit un cafouillage dans les rangs de Pastef à propos de l’affiche controversée. D’autant que Amadou Ba a ajouté dans son post, repris par Vox Populi, qu’il a fait son «démenti après avis des instances nationales qui ne sont pas au courant de l’initiative».



Ce dernier de mettre en garde : «Le contentieux de la dissolution de Pastef n’étant pas vidé et le début des parrainages pas encore fixé, il ne sert à rien de s’exposer à des poursuites pour collecte illégale de parrainages. Le ministère de l’Intérieur ne nous pardonnera aucune erreur. De toute façon, ce sera une coalition et non Pastef qui portera la candidature ‘Sonko 2024’. Il nous faut prendre le maximum de (précaution) pour ne donner aucun prétexte à Macky Sall et ses autorités.»