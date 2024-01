Pathé Ciss : « On compte rester sur cette dynamique »

Pathé Ciss est revenu, en zone mixte, sur la victoire du Sénégal (3-1) face au Cameroun. Pour le milieu de terrain des Lions, ce n'était pas un match pas facile et c’est le fruit d’un travail.





« Je crois que le contenu a été bon. On a joué ce match comme on l’a préparé toute la semaine. On savait que ça n’allait pas être facile. Mais on a travaillé sur tous les aspects pour sortir victorieux de ce duel. On joue tous les matchs comme des finales. La motivation est la même. On vient pour jouer et gagner. On compte rester sur cette dynamique jusqu’à la fin », confie-t-il.