PDS : «Le ministre de l’Intérieur, un magistrat aux ordres qui a abandonné depuis longtemps ... »

Les membres du Parti démocratique sénégalais ( PDS) se sont déjà frottés au successeur d’Aly Ngouille Ndiaye. Le nouveau ministre de l’Intérieur a été cœur de l’affaire de la traque des biens supposés mal acquis dans laquelle était impliquée Karim Wade et Cie. Ainsi, dans le communiqué reçu ce mardi 10 novembre pour critiquer le gouvernement de Macky Sall installé le 1er novembre dernier, ils ont flingué Antoine Félix Diome. « Le Pds relève la nomination au Ministère de l’Intérieur d’un magistrat aux ordres qui a abandonné depuis longtemps tout sens du devoir d’impartialité. En tout état de cause, le Pds continuera de mener le combat pour une structure neutre et indépendante chargée d’organiser les élections », a-t-on indiqué dans le document signé par leur porte-parole Tafsir Thioye.De ce fait, ils arguent que dans la perspective des prochaines échéances électorales, le Parti exhorte tous les militants et sympathisants à s’impliquer activement dans les opérations de placement des cartes, afin de renforcer l’assise de notre formation sur l’ensemble du territoire et dans la diaspora.