Pêche durable et apaisée : Idrissa Seck signe la charte et s'engage

Treize points de la charte du Collectif national pour une pêche durable ont été présentés par Abdoulaye Ndiaye, au nom du président du collectif Malick Fall, au président Idrissa Seck qui les a rencontrés, dans le cadre de sa campagne électorale. Le candidat du parti Rewmi a signé la charte et s'est engagé à la respecter, si jamais il devenait président de la République du Sénégal.





"La pêche a des difficultés et la durabilité est improbable. Il nous faut relever les défis. On a perdu des vies humaines dans la mer. Si ces milliers de jeunes pouvaient trouver leur compte dans la pêche, ils n'allaient pas braver la mort", selon le président Seck.