Pétrole : Antoine Diome a pris part au Conseil des Ministres des pays membres de l’APPO à Cotonou

Pour sa première sortie sur l’international, le Ministre du Pétrole et des Énergies, M. Antoine Félix Abdoulaye Diome a pris part au Conseil des Ministres de l'Organisation Africaine des Producteurs de Pétrole (APPO), ce jeudi 02 novembre 2023 à Cotonou au Bénin.





Plusieurs points étaient à l’ordre du jour de cette rencontre. Les Ministres se sont notamment penchés sur l'état d’avancement des travaux pour la mise en place de la Banque africaine de l'énergie qui doit fournir un financement essentiel pour les nouveaux projets énergétiques, ainsi que ceux en cours d’exécution en Afrique.





La Banque africaine de l’énergie, institution financière de développement, est créée conjointement par l’APPO et Afreximbank, pour relever le défi de financement auquel l’industrie pétrolière et gazière africaine est confrontée suite à la décision des pays militants pour le climat et de leurs institutions financières mondiales de mettre fin au financement des projets de combustibles fossiles.