Pierre Atepa Goudiaby : "Sur ce point, Macky Sall est d'accord avec Ousmane Sonko"





Mandaté par Macky Sall pour jouer le rôle de facilitateur avec les différents acteurs politiques pour un retour de la paix, Pierre Goudiaby Atepa a rencontré Ousmane Sonko. Dans son entretien avec RFI, il déclare que le leader de l'opposition et le président Macky Sall sont d'accord sur un point crucial : le sort des détenus liés aux affaires politiques.





Selon Pierre Goudiaby Atepa, Ousmane Sonko n'est pas principalement intéressé par sa propre libération, mais souhaite que les détenus "politiques" soient relâchés. Et sur ce point, le chef de l'Etat est d'avis avec son meilleur ennemi politique.





"Sonko est-il intéressé par sa possible libération ? Non, ce n’est pas un problème pour lui. Lui, sa préoccupation, ce sont les gens qui ont été abusivement arrêtés et je peux vous dire que le président, là, également, est d’accord, il a décidé de libérer le maximum de gens, et je pense que d’ici quelques jours, il y aura peut-être un millier – je dis bien un millier – de prisonniers qui seront libérés", a annoncé l'architecte et président du club des investisseurs du Sénégal.