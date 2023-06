Pierre Goudiaby Atépa donne des nouvelles de Ousmane Sonko

Dans un entretien accordé à RFI, l’architecte Pierre Goudiaby Atépa affirme avoir rencontré Ousmane Sonko, confirmant ainsi une information de Jeune Afrique.



Le Président du Club des Investisseurs Sénégalais, donne par ailleurs des nouvelles du leader des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF) et évoque son état d’esprit.



« Je vous le confirme, j'ai pu le voir chez lui, j'ai pu avoir une autorisation exceptionnelle pour aller le voir et nous nous sommes entretenus. Il se porte bien physiquement.Moralement, il est affecté par tout ce qui se passe dans le pays, par le fait qu'il ait beaucoup de ses partisans qui ont été arrêtés, beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés. C'est une grosse préoccupation. Mais il est en bonne santé. »



M. Atépa a également fait des précisions sur l’épisode de sa tentative de médiation : « C'est une initiative personnelle. Monsieur Sonko ne m'a pas demandé d'aller voir le président pour lui dire.C'est un message que j'ai compris de l'entretien que nous avons eu, de paix, de concorde entre les Sénégalais. »



Pierre Goudiaby Atépa informe que jusqu’ici, Macky Sall a refusé de s’entretenir avec lui, et espère que le jour viendra.