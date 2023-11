Pikine : Le mouvement Génération Anta Babacar offre des consultations gratuites à 626 personnes





Le mouvement Génération de la candidate à la prochaine Présidentielle, Anta Babacar, a organisé, ce weekend, une journée de consultations gratuites et de dépistage du cancer du col de l'utérus dans le département de Pikine. L'objectif : faire bénéficier à la population sénégalaise, en particulier, celle de Pikine, des soins médicaux essentiels. Une équipe médicale composée des gynécologues, de pédiatres et d'ophtalmologues a été déployée au service des nécessiteux.





En effet, le mouvement Génération Anta Babacar (GAB) plaide pour un accès aux soins médicaux pour tous. "Cette journée de consultations gratuites et de dépistage du cancer du col de l'utérus, organisée par la Génération Anta Babacar, c'est la vôtre, car la santé ne doit pas être un luxe. C'est un droit. La GAB le sait et notre mouvement, composé de jeunes passionnés et engagés, se tiendra à vos côtés afin de faciliter l'accès aux soins de santé. Cette initiative a été rendue possible grâce à Anta Babacar Ngom, candidate à l'élection présidentielle. Ensemble, nous avons mis en place une journée où chaque individu a accès à des soins médicaux essentiels. Gynécologues, pédiatres, ophtalmologues, tous sont réunis volontairement, car la santé est un droit fondamental. Nous croyons fermement qu'aucun individu ne devrait être privé de soins de qualité en raison de contraintes financières. Cette journée de consultations médicales gratuites reflète notre vision d'une société où la santé est accessible à tous, indépendamment de leur statut socioéconomique", déclare-t-il.

Au total, 226 personnes ont été consultées. À cet effet, les initiateurs remercient tous les professionnels de la santé et les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cet événement.





La technicienne supérieure en ophtalmologie informe que la majorité des personnes consultées souffre de cataracte opérable. Mais ne disposant pas de matériel de soins qu’il faut, ces malades ont été référés à l’hôpital Dalal Jamm pour une meilleure prise en charge.