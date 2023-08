Placé sous mandat de dépôt : le Parti des Serviteurs adresse son soutien à Ousmane Sonko

Le président du parti Pastef est placé sous mandat de dépôt pour huit chefs d’accusation. Ousmane Sonko est, par ailleurs, envoyé à la prison de Sébikotane. Une situation déplorée par le parti les Serviteurs qui « exprime toute sa compassion à l'endroit de M. Ousmane Sonko qui a été mis sous mandat de dépôt, lundi 31 juillet 2023 ».





Dans une note, ledit parti, avec à sa tête Pape Djibril Fall, apporte son soutien aux proches de Ousmane Sonko et aux militants de Pastef qui a été dissous dans la foulée.

« En ces moments difficiles et devant tant d'épreuves, nous témoignons également notre soutien et notre solidarité à l'endroit de sa famille, de ses militants et des sympathisants du parti Pastef », écrit Pape Djibril Fall qui s’oppose avec la dernière énergie à la dissolution du parti.









Une décision « disproportionnée et inopportune », avance-t-il.

Car, argumente-t-il, « ce parti compte des femmes et des hommes de valeur, des jeunes plein d'énergie qui ont une grande préoccupation pour l'avenir du Sénégal.

Cette décision est d'autant plus regrettable puisqu'elle survient à un semestre de la présidentielle de février 2024. »