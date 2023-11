Plan B de l’ex-Pastef : "Ousmane Sonko prendra ses responsabilités" (Moussa Balla Fofana)





Débouté par la Cour suprême le vendredi 17 novembre et renvoyé devant le tribunal de Dakar, Ousmane Sonko risque la forclusion pour la présidentielle du 25 février 2024. La désignation d'un probable successeur est de plus en plus inévitable.





Face à cette situation, le membre du cabinet du maire de Ziguinchor, Moussa Balla Fofana, est convaincu qu'Ousmane Sonko prendra "ses responsabilités".





Il rappelle que pour l’ex-Pastef, "le plan a été toujours de gagner les élections à travers un projet que nous présenterons au peuple sénégalais. Nous nous battrons pour Ousmane Sonko. Je le connais très bien. Il prendra ses responsabilités".





Selon lui, "Pastef, formation politique qui a été dissoute, n’a jamais mis en avant des personnes", mais plutôt un projet. Moussa Balla Fofana reconnaît ainsi que "les jours à venir seront décisifs".





Par contre, renseigne-t-il, "les décisions seront claires".





A ce propos, Ousmane Sonko compte faire une déclaration ce dimanche à 16 h.