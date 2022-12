Plan décennal de lutte contre les inondations : Serigne Mbaye Thiam dévoile les chiffres de la performance et de la contre-performance

Plan décennal de lutte contre les inondations

Le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye a dévoilé quelques chiffres du Plan Décennal de lutte contre les inondations couvrant la période allant de 2012 à 2022. C’était à l’occasion du séminaire de l’élaboration du nouveau Programme Décennal de Gestion des Inondations, le 1er Décembre 2022. Selon le ministre, Serigne Mbaye Thiam, les prévisions financières du Programme décennal de Gestion des Inondations (PDGI) montrent que sur le Budget estimatif de 766 milliards FCFA pour la période 2012-2022, a été dédié respectivement 5,5 milliards FCFA (01%), pour « Aménagement du territoire » (Composante 1), 277 milliards FCFA (36%), à la « Gestion des Eaux Pluviales » (Composante 2) et 483 milliards FCFA (63%) à la « Restructuration Urbaine et Relogement des populations » (Composante 3). « L’évaluation faite en septembre 2021 montre que le programme initial a été exécuté à hauteur de 511 134 298 456 F CFA, soit 66,64 %. Les sous programmes les plus avancés sont « Aménagement du Territoire » et « Gestion des Eaux Pluviales » avec respectivement 212,07 % et 159,31 % de réalisation par rapport aux prévisions de 2012 », a révélé le ministre Serigne Mbaye Thiam.





Au cours de cette cérémonie, il a reconnu qu’une contre-performance est notée pour la composante « Restructuration Urbaine et Relogement » dont le taux de réalisation est de 11,76 %.





Tout compte fait, des bons résultats ont été obtenus grâce à une mobilisation financière de l’Etat et de ses partenaires. De manière concrète des réalisations ont permis de libérer des quartiers des eaux. Aujourd’hui, des milliers de personnes ne souffrent pas autant des conséquences des inondations.





Malgré ces bons résultats, le phénomène persiste dans certaines zones. C’est ce qui justifie que le Gouvernement a pris l’option le 1er septembre 2021 en Conseil des ministres de consolider les acquis en mettant en place un nouveau programme de décennal de gestion des inondations (2023-2033) en cohérence avec le Plan national d’Aménagement et de Développement des Territoires (PNADT). « Cette seconde génération du Programme décennal de Gestion des Inondations (PDGI) correspondant bien aux besoins ressentis par les territoires et va permettre de traiter les questions de gestion et de prévention des risques à des échelles pertinentes et en lien étroit avec les politiques de développement, d’aménagement et de protection de l’environnement », a laissé entendre le Ministre Serigne Mbaye Thiam.