Plongé dans une léthargie, après deux échecs électoraux : L'Apr de Keur Massar sort de sa torpeur





Leurs échecs électoraux avaient fini par plonger les militants de l'Apr de Keur Massar dans une profonde léthargie.





Dans ce contexte, de jeunes responsables ont pris l'initiative de mettre fin à cette situation, en s'organisant autour d'un bloc dénommé "Collectif des jeunes leaders républicains du département de Keur Massar".





"Ainsi, après de longues concertations avec plusieurs responsables, militants et sympathisants du parti Apr, à travers un maillage départemental dans toutes les six communes constitutives, les fondamentaux et les objectifs du collectif sont, d'abord, de remobiliser tous les responsables et militants, surtout les jeunes, mais aussi organiser des rencontres avec les femmes, sages et adultes dans le but de reconstituer une unité solide", lit-on dans un communiqué.





Ils veulent aussi "redonner l'espoir à tous, en redynamisant le parti dans toutes ses instances, à travers des programmes et activités politiques visant à vulgariser les réalisations du président. Porter un plaidoyer fort pour le renforcement des responsables jeunes, femmes, sages et adultes afin qu'ils puissent relever les défis politiques de reconquête du département ; s'investir d'ores et déjà, massivement, sur le terrain tout en restant en parfaite harmonie avec la vision du président de la République, Focus 2024".





Le collectif va organiser une activité de remobilisation consistant à organiser une grande marche dénommée "Marche du Pse" pour montrer les réalisations du président Macky Sall.